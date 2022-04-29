كتاب مدينة الأحلام الأكثر مبيعا فى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن قائمتها للكتب الأكثر مبيعا فى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل الجارى، والتى تنوعت ما بين كتب سياسية وخيالية.





وجاء فى المرتبة الأولى من القائمة كتاب "مدينة الأحلام" للكاتب ديفيد بالداتشى، وهو الكتاب الثالث فى سلسلة آرتشر البوليسية، حيث يبحث "آرتشر'' و''داش'' و''كالاهان'' خلاله عن كاتبة سيناريو مفقودة ظهرت جثتها فى منزلها.

وفى المرتبة الثانية جاءت رواية "الجمال" لكاتبها دانييل ستيل، وتدور أحداثها حول عارضة أزياء تتعامل مع آثار هجوم إرهابى فى مطار فى العاصمة البلجيكية بروكسل وأثر ذلك على حياتها ومظهرها.

وفى المرتبة الثالثة رواية "إنها تنتهى معنا" بواسطة كولين هوفر، وتدور أحداثها حول زوجة نشأت فى بيئة تحيطها انتهاكات كثيرة وكيفية تعاملها معها وأثرها عليها.

جاءت فى المرتبة الرابعة رواية "سبعة أزواج من إيفلين هوجو" للكاتب تايلور جينكينز ريد، وتروى حكاية إحدى نجمات المجتمع وقصص عن حبها ومسيرتها المهنية وهى كاتبة صحفية فى مجلة تكافح من أجل تحقيق نجاحها.

وفى المرتبة الخامسة والأخيرة من قائمة نيويورك تايمز تأتى رواية "عندما يغنى لوبستر" لديليا أوينز، والتى احتلت المرتبة الأولى لفترات طويلة، وتتناول الرواية الفترة الزمنية بين الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى، موضحة مدى الانقسام العنصرى والاجتماعى المعقد ذى الصلة بالسياسة والبيئة المعاصرة فى المجتمع الأمريكى حينها.