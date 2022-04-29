عطل مفاجئ يضرب «واتساب» لدى عدة مستخدمين حول العالم

جدة - نرمين السيد - وغردت صفحة "واتساب" الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلة: "قد تواجه بعض المشكلات فى استخدام واتساب فى الوقت الحالى".
وأضافت الصفحة "نحن على دراية ونعمل على تشغيل الأمور بسلاسة مرة أخرى.. سنبقيك على اطلاع، وفى هذه الأثناء، نشكرك على سعة صدرك".
ولاحقًا أفاد التكبيق الملوك لشركة "بيتا" بأنه تم إصلاح العطل حيث قالت: "قد عدنا.. محادثة سعيدة".
ووفقًا لموقع "DownDetector"، ظهرت أولى علامات الانقطاع حوالى الساعة 1 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، ويبدو أن الانقطاع قد أثر أيضًا على "فيسبوك".
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