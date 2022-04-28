أبل تُطلق برنامجا لإصلاح هواتف آيفون

جدة - نرمين السيد - أطلقت شركة أبل برنامج التصليح الذاتى لهواتف آيفون الذى تحدثت عنه العام الماضى، ويسمح التطبيق لمستخدمى آيفون 12، وآيفون13، والجيل الثالث من آيفون SE، بإجراءات تصليحات للهواتف دون إرسالها للتصليح.





وفقًا لما قاله موقع Mac Rumors، أن هذه الخدمة بدأت فى أمريكا فقط لكن من المقرر أن تضع الشركة خطة لنشرها فى أوروبا الفترة المقبلة خلال العام الحالى.

ووسعت أبل خلال السنوات الثلاث الماضية شبكة التصليح لديها، والتى تشمل 3000 مزود خدمة تصليح مستقل وأكثر من 5000 مزود تصليح معتمد حول العالم.

وذكرت شركة أبل ان كتيبات التصليح الأصلية، وقطع الغيار ستكون متوفرة فى متجر للتصليح الذاتى، كما يحتوى على أدوات لأيفون 12 و13 و SE الجيل الثالث فقط.

وأوضحت أبل أن جميع الأدوات والقطع المقدمة فى المتجر تخضع لاختبار مطول من أجل ضمان أعلى معايير الجودة والسلامة والموثوقية.