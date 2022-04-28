وفقًا لما قاله موقع Mac Rumors، أن هذه الخدمة بدأت فى أمريكا فقط لكن من المقرر أن تضع الشركة خطة لنشرها فى أوروبا الفترة المقبلة خلال العام الحالى.
ووسعت أبل خلال السنوات الثلاث الماضية شبكة التصليح لديها، والتى تشمل 3000 مزود خدمة تصليح مستقل وأكثر من 5000 مزود تصليح معتمد حول العالم.
وذكرت شركة أبل ان كتيبات التصليح الأصلية، وقطع الغيار ستكون متوفرة فى متجر للتصليح الذاتى، كما يحتوى على أدوات لأيفون 12 و13 و SE الجيل الثالث فقط.
وأوضحت أبل أن جميع الأدوات والقطع المقدمة فى المتجر تخضع لاختبار مطول من أجل ضمان أعلى معايير الجودة والسلامة والموثوقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبل تُطلق برنامجا لإصلاح هواتف آيفون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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