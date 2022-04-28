رشق بالطماطم .. اعتداء جديد على الرئيس الفرنسى ماكرون (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، إن الاعتداء جاء فى أولى جولاته الميدانية بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة، أثناء حديثه مع المارة وسط السوق. فيما، سارع عناصر الأمن بفتح مظلة فوق رأسه لحمايته ومرافقته للمنطقة المغلقة فى السوق، فيما نفى مقربون من الرئيس الفرنسى أن تكون الطماطم وصلت إلى الرئيس الفرنسى وأصابته.

وفاز ماكرون بولاية رئاسية ثانية حاصدًا 58.55 بالمئة من الأصوات فى مقابل 41.45 بالمئة لمنافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن، وفق أرقام رسمية صادق عليها المجلس الدستورى المكلف الإشراف على حسن سير الانتخابات ودستورية القوانين.

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