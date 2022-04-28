جدة - نرمين السيد - وردد الدكتور على جمعة، الدعاء خلال تواجده فى برنامج "مصر أرض المجددين" المذاع عبر فضائية "ON"، اليوم الخميس. دعاء لراحة القلب وقال الدكتور على جمعة: "اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت توكلت عليك وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شئ علما، اللهم أنى أعوذ بك من شر نفسى ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربى على صراط مستقيم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دعاء لراحة القلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.