بتصميم مختلف.. شاومى تطرح هاتف جديد

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات عن أبرز المواصفات لهاتف "Xiaomi 12 Lite"، حيث يأتى بشاشة بقياس 6.55 بوصة، والتى ستكون من نوع OLED مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، وبجودة عرض + FHD، تبلغ دقتها 1080×2400 بيكسل.

كما يختلف تصميمه، ويُطرح بشاشة ذات تصميم مسطح وإطار مصنوع من البلاستيك، على عكس باقى هواتف سلسلة Xiaomi 12 التى تتميز بشاشات بأطرافها انحناءة وإطار مصنوع من المعدن بالإضافة إلى ظهرها المدبب المميز، وفقا لموقع "Gsmarena".

ويزود الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها ستأتى بدقة 108 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بوصة، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/2.2 بوصة، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/2.4 بوصة وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابيكسل.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام سعة 8 و12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية ذات سعة 4500 ميللى أمبير، كما تدعم الشحن السريع السلكى بقوة 67 وات.

ويبلغ سعر هاتف شاومى الجديد "Xiaomi 12 Lite" بسعر 400 دولارا أمريكيا أى حوالى 7500 جنيه مصرى.