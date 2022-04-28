قبل العيد.. طريقة سهلة لتنظيف الحوائط من البقع

جدة - نرمين السيد - تنظيف الحوائط
وهناك طرق بسيطة فعالة تتمكن من مساعدة ربة المنزل فى تنظيف الحوائط خلال إطار التنظيف العميق قبل حلول أيام عيد الفطر.
نحتاج فى البداية إلى إسفنجة ناعمة ومبللة بمحلول التنظيف، ونبدأ بعدها فى فرك الحوائط دون مبالغة حتى لا يتقشر الطلاء.
بقع الحائط
أما فى حالة وجود بقع بالحوائط، يفضل الاستعانة بالخل الأبيض من خلال ترطيب إسفنجة نظيفة بالخل ثم البدء فى مسح الحوائط، وبعدها نستخدم منشفة مبللة بالماء لمسح الحوائط والتخلص من رائحة الخل النفاذة، ولكن لا تناسب تلك الوصفة الحوائط المطلية بطلاء زيتى.
وعندما تكون الحوائط مطلية بطلاء زيتى، يفضل استخدام إسفنجة مبللة بمزيج سائل الجلى وصودا الخبز بالماء الدافئ.
ويجب نفض الغبار عن الجدران أولا، وذلك من الأعلى إلى الأسفل، قبل البدء فى خطوات التنظيف، وفى هذه الحالة، تقوم المكنسة الكهربائية بالمهمة أو حتى فرشاة الطلاء الجديدة أو أى فوطة مصنوعة من الألياف الدقيقة، للقضاء على الأتربة والغبار.
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