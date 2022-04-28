تحذيرات من عملية احتيال جديدة عبر فيسبوك

جدة - نرمين السيد - وتستهدف عملية الاحتيال الجديدة سرقى كلمات المرور الخاصة بحسابات المستخدمين، مما تجعل بياناتهم فى خطر كبير.

وتبدأ عملية الاحتيال بخداع مستخدمى فيسبوك، عن طريق إرسال رسالة تحذير عبر البريد الإلكترونى تنوههم بأن حساباتهم على وشك الإغلاق.

وتحذر الرسالة الاحتيالية التى تدعى أنها من "فريق فيسبوك"، الضحية من إمكانية حظر حسابه، بسبب نشره بشكل متكرر لمحتوى ينتهك حقوق شخص آخر.

وعند وقوع الضحية فى فخ الرسالة المزيفة، يبدأ المستخدم فى استقبال تعليمات لأجل استئناف حسابه مرة أخرى عبر "فيسبوك".

ويوجد فى الرسالة رابط ينقل المستخدم إلى منشور على "فيسبوك"، والذى يضم أيضا رابط آخر يرسل المستخدم إلى موقع ويب منفصل، يطلب من المستخدم إدخال تفاصيل حسابه بما فى ذلك كلمة مرور حساب فيسبوك الخاصة به.

وأكد الباحثون بأن تلك الخطوات تعتبر عملية احتيال جديدة، استخدمها الكثير من الهاكرز لخداع المستخدمين لأجل الإفصاح عن بيانات حساباتهم.

ولمن وقعوا فى خداع الهاكرز عليهم الإبلاغ عن ذلك وتغيير كلمة المرور الخاصة بحاسباتهم مع التأكد من تسجيل الخروج أى أجهزة لا يتعرف عليها.