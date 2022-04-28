تقارير: هروب المستخدمين من «تويتر» بسب إيلون ماسك

وقالت شبكة "NBC News"، الأمريكية، إنه وعلى سبيل المثال، فقدت المغنية الشهيرة "كاتى بيرى" أكثر من 200 ألف متابع على تويتر بعد الإعلان عن استحواذ "إيلون ماسك على الموقع.
وأضافت الشبكة، أن الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما شهد أيضًا انخفاضًا فى عدد المتابعين بهامش كبير، يصل إلى أكثر من 300 ألف، مما يشير إلى أن العديد من الناس قد غادروا بالفعل موقع التدوين المصغرة الشهير.
وقال متحدث باسم "تويتر" لـ "NBC News" إن الحسابات التى شهدت انخفاضًا كبيرًا فى المتابعين كانت حسابات "رفيعة المستوى"، فيما لم تكشف المنصة عن المقدار الدقيق لقاعدة المستخدمين التى ربما فقدها فى يوم واحد فقط، مؤكدا أن النظام الأساسى يراقب التقلبات فى أعداد المتابعين.
وفى غضون ذلك، ورد أن بعض السياسيين اليمينيين، مثل النائبة مارجورى تايلور جرين ورئيس البرازيل، جاير بولسونارو، يكتسبون متابعين جدد على تويتر، كما زاد متابعو حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، بنحو 100 ألف متابع.
أثار كل ذلك، تساؤلات حول ما إذا تم إنشاء حسابات آلية لتعزيز عدد المتابعين، وهو ما علق عليه "تويتر" بأن التقلبات فى أعداد المتابعين ليست آلية وهى أساسية.
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