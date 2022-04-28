إمكانيات مميزة.. كشف النقاب عن مواصفات Infinix Note 12

جدة - نرمين السيد - ويحتوى الهاتف الجديد من Infinix على شاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، ويأتى بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت. ويأتى Infinix Note 12 بمستشعر رئيسى بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر Macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ويتضمن كاميرا سيلفى بدقة 16 ميجا بيكسل.

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