اكتشاف نشاط جديد للشمس بالقرب من الطرف الجنوبى

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جدة - نرمين السيد - ووفقًا للجمعية الفلكية بجدة، فإن تلك البقعة ليست فى إتجاه مباشر مع الأرض، ولكن هذا الوضع يمكن أن يتغير مع دوران المنطقة النشطة نحو الأرض خلال الأيام المقبلة.
كما نشر مرصد ديناميكا الشمس صورة للحلقات الإكليلية، وهى الأقواس الممتدة من الشمس، كما تتحرك البلازما على طول خطوط المجال المغناطيسى.
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