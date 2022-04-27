تعرف على مواصفات هاتف Motorola Edge 30 الجديد من موتورولا

جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف الجديد من موتورولا بمواصفات مميزة، حيث يحتوى على شاشة OLED بحجم 6.5 إنش وبجودة عرض FHD Plus، وتضم الشاشة ثقب للكاميرا الأمامية، والتى تأتى بدقة 32 ميجا بكسل.

كما يحتوى Motorola Edge 30 على ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا.