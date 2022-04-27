البحرين تمنح سبيس إكس رخصة لتقديم خدمات ستارلينك فى المملكة

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات فى مملكة البحرين اليوم الأربعاء أنها منحت شركة صواريخ الفضاء سبيس اكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك رخصة لتقديم خدمات ستارلينك للأقمار الصناعية وخدمات الإنترنت فى المملكة.





وأصبحت مملكة البحرين الأولى فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربى التى تمنح مثل هذه التراخيص لخدمة ستارلينك. يشار إلى أن ستارلينك هى خدمة أقمار صناعية جديدة مبتكرة تستخدم شبكة من الأقمار الاصطناعية فى مدار أرضى منخفض، ما يمكنها من توفير خدماتها فى جميع أنحاء العالم للمستهلكين فى المنازل والشركات، وكذلك فى السفن والطائرات، بسرعات توازى سرعات إنترنت الألياف الضوئية (الفايبر).

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