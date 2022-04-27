جدة - نرمين السيد - وردد الدكتور على جمعة، الدعاء خلال تواجده فى برنامج "مصر أرض المجددين" المذاع عبر فضائية "ON"، اليوم الأربعاء. دعاء للتوبة من الذنوب وقال الدكتور على جمعة: "اللهم جئتك بذنوب كثيرة فاغفر ذنبى ونور قلبى وباعد بينى وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واغسلنى من خطاياى بالماء والثلج والبرد، اغسلنى من خطاياى ونقنى منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم آمين".

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