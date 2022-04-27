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جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أبرز التفاصيل عن ظاهرة كسوف الشمس الجزئى ونهاية دورة اقتران القمر.
وتعد ظاهرة كسوف الشمس هى الأولى فى 2022، ويقوم القمر بتغطية 54% من الشمس.
ويبدأ كسوف الشمس الجزئى على مستوى الكرة الأرضية فى الساعة 6:45 مساء بتوقيت جرينتش، وينتهى على مستوى الكرة الأرضية عند الساعة 1:37 بعد منتصف الليل أى 10:37 مساء بتوقيت جرينتش.
ويصل الكسوف إلى ذروته عند الساعة 8:41 مساء بتوقيت جرينتش، ولايمكن رؤيته فى الوطن العربى ولكن يتم رصده فى أجزاء من القارة القطبية الجنوبية وجنوب المحيط الهادئ والأطلسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كسوف مرتقب للشمس.. نهاية دورة اقتران القمر (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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