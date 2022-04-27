كسوف مرتقب للشمس.. نهاية دورة اقتران القمر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أبرز التفاصيل عن ظاهرة كسوف الشمس الجزئى ونهاية دورة اقتران القمر.

وتعد ظاهرة كسوف الشمس هى الأولى فى 2022، ويقوم القمر بتغطية 54% من الشمس.

ويبدأ كسوف الشمس الجزئى على مستوى الكرة الأرضية فى الساعة 6:45 مساء بتوقيت جرينتش، وينتهى على مستوى الكرة الأرضية عند الساعة 1:37 بعد منتصف الليل أى 10:37 مساء بتوقيت جرينتش.

ويصل الكسوف إلى ذروته عند الساعة 8:41 مساء بتوقيت جرينتش، ولايمكن رؤيته فى الوطن العربى ولكن يتم رصده فى أجزاء من القارة القطبية الجنوبية وجنوب المحيط الهادئ والأطلسى.