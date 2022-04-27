إنستجرام يطرح ميزة جديدة للمستخدمين

جدة - نرمين السيد - ويجرى التطبيق اختباراته على الميزة الجديدة من خلال توفيرها لعدد محدد من المستخدمين ثم بعدها يتم إطلاقه لجميع المستخدمين. وتوفر ميزة إنستجرام الجديدة خيار "تثبيت فى الملف الشخصى"، ويمكن تحديده من قائمة النقاط الثلاث بجوار المنشورات. وقالت شركة ميتا لموقع "TechCrunch": "نحن نختبر ميزة جديدة تتيح للأشخاص عرض منشورات على ملفاتهم الشخصية". وتفيد تلك الميزة منشئى المحتوى الذين ينشرون بشكل متكرر ولكنهم يريدون إبراز منشور معين. ويتوقع تطبيق إنستجرام أن ميزة تثبيت المنشورات ستلقى صدى واسعا وترحيبا من المستخدمين، وخصوصا لدى الذين يرغبون فى إبراز منشوراتهم المفضلة، لأنها تجعل العملية أكثر سهولة ووضوحا.

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