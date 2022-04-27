للتخلص من الروائح الكريهة.. وصفات طبيعية لتعطير المنزل فى العيد

جدة - نرمين السيد - تعطير المنزل فى العيد

وهناك الكثير من الوصفات والطرق المختلفة التى تساعد فى تعطير منزلك، وتخلصك وقت العزومات من الحرج بسبب وجود روائح كريهة فى المنزل ناتجة عن طهى بعض الأطعمة أو أى شىء آخر.

ومن بين الطرق الطبيعية التى يمكن الاستعانة بها لتعطير منزلك لاستقبال العيد برائحة مميزة، توزيع حبوب البن الطازج ووضعه فى طبق صغير ثم اختيار مكان خفى داخل الصالة أو المطبخ.

وصفات منزليه لتعطير المنزل

كما يمكن تحضير المعطر فى منزلك من خلال استخدام بعض المكونات السهلة المتوفرة فى مطبخك، ونحتاج وقتها لإضافة ملعقتان صغيرتان من القرفة و4 ملاعق من القرنفل وخلطهم جيدا حتى يتحول إلى مسحوق ناعم القوام، ثم وضعه فى برطمان زجاجى به ماء حتى منتصفه وفى النهاية نبشر ثمرتين من البرتقال الطازج عليه، وبعدها نقوم بتغطية البرطمان وتخزينه فى مكان بارد، ويرج البرطمان مرتين فى اليوم حتى نصل إلى يوم العيد ونصفى الخليط بمصفاة شاى وتفريغه فى عبوة صغيرة مزودة ببخاخ.

ويمكن إضافة قطرتان من زيت البرتقال الحلو إلى عبوة مزودة ببخاخ، ثم إضافة 3 قطرات من زيت اليوسفى الأساسى و3 قطرات من زيت النيرولى العطرى وقطرتين من زيت خشب الأرز العطرى وقطرتين من زيت الزيتون، وتغلق العبوة ورجها جيدا ثم رشه فى المنزل.