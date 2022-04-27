نوكيا تطرح هاتف جديد بسعر رخيص

جدة - نرمين السيد - وتطرح الشركة خلال أيام هاتفها الجديد "Nokia G21" فى الأسواق العالمية بالعديد من المزايا التى تجعله ينافس غيره من الهواتف فى الأسواق.
ويأتى "Nokia G21" بشاشة عالية الدقة بحواف نحيفة للغاية من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض+ FHD، وبدقة + 720 بيكسل، مع طبقة حماية منGorilla Glass Victus.
ويزود الهاتف بكاميرا ثلاثية خلفية الرئيسية منها بدقة 50 ميجابيكسل، متصلة بعدسة فائقة السرعه بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية للتصوير السيلفى بدقة 8 ميجابيكسل.
ويقترن هاتف نوكيا الجديد بذاكرة وصول عشوائى رام بسعتى 4 و6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيحابايت.
ويتوفر بـ "Nokia G21" بطارية كبيرة بقوة 5050 ميللى أمبير تدعم الشحن بقوة 18 وات، ويأتى بسعر 3 آلاف و200 جنيه مصرى.
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