جدة - نرمين السيد - ولكن خالفت شقة جديدة معروضة للبيع تلك الأساسيات بسبب كونها مليئة بالقمامة والفوضى فى كل ركن بها.
وطُرحت تلك الشقة التى تقع فى شارع نورثبورن بجيتسهيد، والمكونة من غرفتى نوم، فى مزاد يبدأ من 35 ألف جنيه إسترلينى، وفقا لما جاء فى صحيفة "مترو" البريطانية.
ووفقًا للصحيفة، ترك المستأجرون السابقون تلك الشقة وهى مغطاة بالقمامة والفوضى، كما أن المطبخ لا يخلو من الأطباق والزجاجات الفارغة والأغلفة الفارغة والأسلاك المتدلية من سقف الغرف.
وبالإضافة إلى ذلك "الحمام" حيث يمتلىء حوض الاستحمام بالملابس القديمة والمناشف الغير نظيفة المعلقة على الجدران.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيع شقة «القمامة» فى مزاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.