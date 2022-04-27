بيع شقة «القمامة» فى مزاد

جدة - نرمين السيد - ولكن خالفت شقة جديدة معروضة للبيع تلك الأساسيات بسبب كونها مليئة بالقمامة والفوضى فى كل ركن بها.

وطُرحت تلك الشقة التى تقع فى شارع نورثبورن بجيتسهيد، والمكونة من غرفتى نوم، فى مزاد يبدأ من 35 ألف جنيه إسترلينى، وفقا لما جاء فى صحيفة "مترو" البريطانية.

ووفقًا للصحيفة، ترك المستأجرون السابقون تلك الشقة وهى مغطاة بالقمامة والفوضى، كما أن المطبخ لا يخلو من الأطباق والزجاجات الفارغة والأغلفة الفارغة والأسلاك المتدلية من سقف الغرف.

وبالإضافة إلى ذلك "الحمام" حيث يمتلىء حوض الاستحمام بالملابس القديمة والمناشف الغير نظيفة المعلقة على الجدران.