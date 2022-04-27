ناسا تطلق 4 رواد إلى محطة الفضاء الدولية

جدة - نرمين السيد - أطلقت شركة صواريخ الفضاء "سبيس إكس" التابعة لـ"إيلون ماسك"، 4 رواد فضاء آخرين فى رحلة إلى محطة الفضاء الدولية لصالح وكالة "ناسا" بينهم طبيب تحول إلى رائد فضاء وعالم جيولوجيا متخصص فى الانهيارات الأرضية على كوكب المريخ.





وذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى" الاخبارية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن المركبة المكونة من صاروخ "فالكون 9" يتألف من مرحلتين تعلوها كبسولة "كرو دراجون" يطلق عليها اسم (فريدم)، انطلقت بطاقمها المكون من 4 أفراد فى الساعة 07:52 بتوقيت جرينتش من مركز كنيدى للفضاء التابع لناسا فى "كيب كنافيرال" فى ولاية فلوريدا الامريكية.

ومن المقرر أن يصل رواد الفضاء الأميركيون الثلاثة وزميل إيطالى من وكالة الفضاء الأوروبية إلى محطة الفضاء الدولية بعد رحلة تستغرق 17 ساعة لبدء مهمة علمية مدتها 6 أشهر تدور على ارتفاع نحو 420 كيلومترا فوق الأرض.

يذكر أن هذه هى المهمة الرابعة التى تطلقها "ناسا" إلى محطة الفضاء الدولية على متن إحدى مركبات "سبيس إكس" منذ أن بدأ مشروع الصواريخ الخاص الذى أسسه ماسك، وهو أيضا مالك شركة "تسلا"، فى التحليق برواد فضاء وكالة الفضاء الأمريكية عام 2020.

وفى المجمل، أطلقت "سبيس إكس" 6 رحلات فضائية بشرية خلال العامين الماضيين.