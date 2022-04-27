إجراء عاجل من «آبل» لتلبية طلبات عملائها بشأن آيفون 13 برو

جدة - نرمين السيد - وأفادت تقارير أيضًا بأن "Pro" و"Pro Max" يحظيان بإقبال متزايد على شرائهما وللسبب نفسه، تخطط "آبل" الآن لتعزيز إنتاج كلا الطرازين.

ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة "DigiTimes"، سيعزز عملاق التكنولوجيا إنتاج "آيفون 13 برو" و"آيفون 13 برو ماكس" بمقدار 10 ملايين وحدة للربع الثانى من العام الجارى، بين أبريل ويونيو.

واجهت شركة التكنولوجيا التى تتخذ من كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرًا لها، مشاكل فى سلسلة التوريد بسبب إغلاق كورونا فى الصين.

وأجبرت القيود مصانع "Foxconn" و"Pegatron" على الإغلاق مؤقتًا، زهو ما أثر على خط الإنتاج.

وطبقًا للإرشادات التى أصدرتها الحكومة الصينية، علقت شركة Pegatron الموردة لـ "آبل" مصانعها فى شنجهاى وكونشان، فى وقت سابق من هذا الشهر.

وتقوم شركة Pegatron بتصنيع "iPhone 13" و"iPhone SE" وبعض المنتجات الأخرى، ومن المتوقع أن يؤثر الإغلاق على شحنات جميع هذه المنتجات.

بالإضافة إلى ذلك، أغلقت شركة "Quanta Computer"، التى تصنع ثلاثة أرباع أجهزة MacBooks على مستوى العالم، عملياتها، فيما يعتقد المحللون أن ذلك سيؤثر على عملية التسليم بشكل أكبر، حيث يعتمد التأثير النهائى على سلسلة التوريد على مدة استمرار عمليات الإغلاق.

كما تضرر مصنع "فوكسكون" الرئيسى من قيود كورونا فى الصين.

وكان قد توقع المحللون من قبل، أن شحنات بعض منتجات "آبل" ستواجه تأخيرات إذا استمر الإغلاق لبضعة أسابيع أخرى بسبب حالات تزايد حالات الإصابة بـ كورونا.