فيسبوك يضيف 137 إيموجى جديد (صور)

جدة - نرمين السيد - وكان من بينهم "إيموجى" مثير للجدل عبارة عن رجل حامل، يرتدى ملابس مختلفة، بأكثر من قصة شعر، بحسب صحيفة the sun البريطانية.

وأيضًا من ضمن الإيموجيز الجديدة صور لإيدى ممتدة بحركات مختلفة وغريبة نوعًا ما.

وتتضمن الإيموجيز الجديدة أيادى تصافح بعضها بألوان مختلفة.