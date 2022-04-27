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جدة - نرمين السيد - وكان من بينهم "إيموجى" مثير للجدل عبارة عن رجل حامل، يرتدى ملابس مختلفة، بأكثر من قصة شعر، بحسب صحيفة the sun البريطانية.
وأيضًا من ضمن الإيموجيز الجديدة صور لإيدى ممتدة بحركات مختلفة وغريبة نوعًا ما.
وتتضمن الإيموجيز الجديدة أيادى تصافح بعضها بألوان مختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيسبوك يضيف 137 إيموجى جديد (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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