تسريبات تكشف عن تصميم iPhone 14 Pro الجديد من آبل (صور)

جدة - نرمين السيد - أشارت تسريبات إلى تصميم ومواصفات هاتف iPhone 14 Pro الجديد من آبل، حيث يأتى الهاتف بحواف شاشة نحيفة وتحتوى الشاشة على ثقوب للكاميرا الأمامية، كما تضم فتحتة الشاشة نظام Face ID.





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