أول حافلة ذاتية القيادة فى المملكة المتحدة تبدأ تجارب الطريق فى أسكتلندا

جدة - نرمين السيد - ذكر موقع "جادجتس 360"، اليوم الثلاثاء، أن الحافلات مزودة بأجهزة استشعار تمكنها من العمل على طرق محددة مسبقًا دون تدخل من سائق لضمان السلامة أو السيطرة.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأسكتلندية، فإن تشغيل الحافلات ذاتية القيادة ستوفر خدمة قادرة على نقل ما يصل إلى 36 راكبًا لمسافة 22 كيلومتراً، بطاقة 10 آلاف راكب فى الأسبوع، موضحًا أن الحافلات ذات الطابق الواحد ستسافر فى الغالب على الطرق السريعة التى تسيطر عليها هيئة النقل فى أسكتلندا، وتخضع للتشغيل التجريبى لضمان التفاعل بأمان مع حركة المرور الأخرى فى بيئة طريق حية.