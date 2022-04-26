الصين ترسل مركبة فضائية لاستكشاف الجانب المظلم من القمر

جدة - نرمين السيد - وأشار وو يان هوا، نائب رئيس هيئة الفضاء الصينية إلى أن العام الحالى ستبدأ الهيئة رسميًا المرحلة الرابعة من العمل الهندسى والبحثى وذلك فى إطار البرنامج الوطنى الصينى لاكتشاف القمر.

وأوضح نائب رئيس هيئة الفضاء الصينية أن الصين سوف ترسل للقمر مركبات Chang'e-8 وChang'e-7 وChang'e-6.

وأكد وو يان هوا أن مركبة Chang'e-6 سترسل إلى الجانب المظلم من القمر لجمع العينات، لافتًا إلى أنهم يجروا مباحثات لتطوير كوكبة من الأقمار الصناعية التى تتخصص فى الاتصالات والملاحة القمرية.