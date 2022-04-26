جوجل تطلق قسم أمان جديد في متجر التطبيقات

جدة - نرمين السيد - وسيتم طرح القسم تدريجيًا للمستخدمين خلال الأسابيع المقبلة، ويمكن لمطورى التطبيقات -حتى 20 يوليو المقبل- إضافة المعلومات إلى قوائمهم.

ووفقًا لجوجل، يعد القسم محاولة لمنح المستخدمين مزيدًا من المعلومات حول التطبيقات المختلفة ومنها ممارسات الأمان (مثل ما إذا كانوا يقومون بتشفير البيانات).

وستكون هناك أيضًا معلومات حول ما إذا كان مطور البرامج يتبع سياسة العائلات فى Google Play، وكذلك ما إذا كانت ممارسات الأمان الخاصة به قد تلقت مصادقة من جهة خارجية.

وكانت جوجل أعلنت فى وقت سابق من هذا العام عن تغيرات كبيرة فى متجر جوجل (Google Play) لتعزيز خصوصية مستخدمى الهواتف التى تعمل بنظام أندرويد ومنحهم المزيد من الشفافية حول التطبيقات التى تستخدم بياناتهم والخيارات للتحكم بهذه البيانات.