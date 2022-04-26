CNBC: أعمال Microsoft فى مجال الأمن السيبرانى تمنح المستثمرين سببًا للتفاؤل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المنصة - فى تقريرها - أن أعمال شركة مايكروسوفت Microsoft للأمن السيبرانى التى تبلغ قيمتها 15 مليار دولار أمريكى للمستثمرين، تنمو بشكل أسرع من جميع الأجزاء الرئيسية الأخرى للشركة، ما يعطى المستثمرين فى هذا المجال سببًا للتفاؤل.

وقال الرئيس التنفيذى للشركة ساتيا ناديلا فى شهر يناير الماضى إن الأمن السيبرانى يدر إيرادات تبلغ 15 مليار دولار سنويًا، ارتفاعًا من 10 مليارات دولار فى العام السابق.

وقال أحد المحللين إنه فى حين أن مايكروسوفت قد لا تكون قادرة على الحفاظ على معدل النمو هذا، إلا أن الشركة يمكن أن تتوسع من خلال عمليات الاستحواذ على شركات أخرى أصغر.