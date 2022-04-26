بتصميم أنيق ومميز.. جوجل تطرح ساعة ذكية جديدة

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات نشرها موقع "Android Central" عن صور ساعة جوجل الجديد وأبرز مواصفاتها. وتأتى ساعة جوجل الذكية Pixel Watch بتصميم أنيق بالإضافة إلى عدد من المزايا، التى تجعلها أفضل الساعات الذكية لهواتف أندرويد. وتتميز الساعة بتصميمها الأنيق البسيط مع حواف فائقة النحافة بالإضافة إلى زرين مخفيين، كما يأتى السوار باللون الأزرق، كما أنه من المتوقع طرح جوجل لأساور بألوان أكثر. وتتميز ساعة "Google Pixel Watch" من الأسفل بمظهر معدنى مغطى بالزجاج، وستعمل نظام تشغيل Wear OS 3.1.

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