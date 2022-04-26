شريحة إيلون ماسك للتخسيس  (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - ومن المقرر وبحسب الشركة أن يتم الانتهاء من الشريحة فى غضون 5 سنوات من الآن، حيث لإنها تسمح للكمبيوتر بالاتصال المباشر بالدماغ وتحفز نشاطه.
كما أن الشريحة تتحكم فى منطقة ما تحت المهاد المسؤولة عن الشهية.
وقد عُرف عن إيلون ماسك قيامه بمشروعات طموحة وتوقع العلماء نجاح الشريحة.
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