بجرافة.. لصوص يسرقون ماكينة صرف آلى بالهند (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ووقعت الحادثة بإحدى ماكينات الصرف "ATM" فى الهند بمنطقة سانجلى فى ولاية ماهاراشترا، والتى تعد أكبر ولايات الهند من حيث المساحة والسكان.

واستعان اللصوص لسرقة الماكينة جرافة، التى تستخدم فى عملية الهدم والبناء، لتحطيم آلة الصرف واستخراج الخزنة التى تحتوى على الأموال بداخلها والفرار بها، وذلك ما كشفه الفيديو الذى نُشر فى صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا".

وأشار الموقع إلى أن عملية السرقة لم يتم لها النجاح بسبب تعليق الجرافة فى حفرة عميقة أثناء محاولتهم للهرب من قوات الشرطة، الأمر الذى دفعهم للفرار وترك الخزانة فى مكانها.

وتواصل قوات الشرطة فى ماهاراشترا ملاحقة اللصوص الذين ظهروا فى العديد من كاميرات المراقبة التى كانت موزعة فى موقع الحادثة، كما طلبت من الجمهور مساعدتها للإمساك بهم.