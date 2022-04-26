موسكو تختبر محركات جديدة للصواريخ الفضائية الخفيفة

جدة - نرمين السيد - وقالت المصادر، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن تطوير هذه المحركات يأتى كجزء من مشروع "كوسموس2" الذى يعمل عليه الخبراء فى البلاد، والذى يهدف لتطوير صواريخ فضائية جديدة قادرة على نقل حمولات تصل إلى 250 كيلوجرامًا إلى مدارات الأرض القريبة.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذى لشركة "إنيرجو" الروسية، إيجور فولوبوف: "أن الخبراء الروس يتعاونون مع المختصين من جامعة البلطيق الحكومية الروسية على تطوير واختبار المحركات الفضائية الجديدة المخصصة لصواريخ الفضاء، حيث نجحوا هذا العام في اختبار محرك يعمل بالهيدروجين السائل مخصص للمراحل العليا من صواريخ الفضاء".
وأشار فولوبوف إلى "أن الميزة الأساسية فى المحركات الجديدة التى يجرى اختبارها حاليا هو أنها يمكن أن تعمل بسلاسة على ارتفاعات قريبة من الأرض وفى الفضاء أيضا، كما أنها صممت بطريقة خاصة كى لا تلوث العناصر المحيطة بها أثناء عملها".
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