قبل العيد.. خطوات بسيطة لتنظيف زجاج النوافذ من البقع

جدة - نرمين السيد - تنظيف المنزل فى العيد

وتحرص النساء خلال تلك الأيام على البدء بتلميع النوافذ وتنظيف الأثاث حتى تخفف على أنفسهن أعباء التنظيف الذى تسبق العيد.

وتعانى بعض ربات البيوت من تراكم البقع والأوساخ على زجاج نوافذ المنزل، لذا تبدأ بالاستعانة ببعض المواد التى تجعل النوافذ أكثر عرضة للكسر فى المستقبل.

تنظيف زجاج النوافذ

وللتخلص من المواد العالقة فى الزجاج يمكن استخدام المناديل الناعمة والخالية من النسالة أو الفوط القماش المصنوعة من الألياف الدقيقة فى اتجاهات متعددة لأجل تجنب الخطوط، ولكن فى حالة وجود آثار للخطوط على الزجاج يجب الاستعانة بالماء الصافى بدلا من تلك المنظفات.

مواد طبيعية لزجاج النوافذ

وهناك أنواع من المواد الطبيعية التى يمكن استخدامها كمنظفات لأجل العناية بالنوافذ وتنظيفها، منها:

-الخل الأبيض:

يحتوى على نسبة عالية من الأحماض التى تساعد فى تكسير الطبقات والخطوط التى يمكنها أن تتراكم على النوافذ والأسطح الزجاجية الأخرى، وذلك من خلال مزج مقدار من الخل الأبيض مع 10 مقادير من الماء الدافئ، وتفريغهم فى عبوة مزودة ببخاخ.

-الأسيتون:

يفضل تجنب استخدام أى منظف يحتوى على الأمونيا أو الكحول الطبى، لأن ذلك النوع من المنظفات يترك خطوطا خلفه بالإضافة إلى طبقة رقيقة جاذبة للغبار والرطوبة، ولكن يساعد الأسيتون على تنظيف البقع التى تلطخ الزجاج وذلك من خلال استخدام فوطة قماشية مبللة بطلاء الأظافر "الأسيتون" لكونه فعالا فى تنظيف البقع.

ولا ينصح باستخدام محاليل التنظيف الخاصة بالأثاث الخشبى فى التخلص من البقع المتراكمة على الزجاج، لأنها تؤذى طبقة الزجاج.