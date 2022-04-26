بسبب الهاتف.. سيدة تسقط فى بالوعة صرف (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وانشغلت السيدة بالتحدث فى هاتفها والنظر خلفها لمشاهدة العربة التى تسير ورائها دون النظر إلى الطريق أمامها.
وكان الطريق التى تسير فيه الهندية مزدحما بالسيارات والأشخاص حتى سقطت فجأة فى بالوعة الصرف التى كانت بدون غطاء فى منتصف الشارع، فى طريق ماليا ماهاديف جالا، بولاية بيهار الهندية.
وهرع كثير من الأشخاص عليها الذين كانوا قريبين منها لأجل إنقاذها، وتمكنوا من سحبها وإنقاذها من البالوعة، وقاموا بعدها بتغطيتها من خلال الاستعانة بقطعة كبيرة من البلاط حتى لا يقع فيها آخرون.
وأفادت وسائل إعلام محلية أنه تم الكشف عن العديد من غرف التفتيش خلال الأشهر القليلة الماضية لأعمال تتعلق بمشاريع نامامى جانجا، حسب موقع "Indian Express".
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