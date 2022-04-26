إطلاق سلسلة Vivo X80.. اعرف مواصفاتها المدهشة

جدة - نرمين السيد - يتم تقديم الإصدار القياسى بشريحة ميديا تيك، فيما تم الإعلان عن "Vivo X80 Pro" مع "Snapdragon 8 Gen 1 SoC" الرائد من "كوالكوم".

مميزات هواتف Vivo الجديدة

يحتوى "Vivo X80 Pro" الذى تم إطلاقه حديثًا على شاشة منحنية ويوفر تصميم عرض مثقوب قد تكون شاهدته فى معظم الهواتف هذه الأيام.

يتميز الجهاز بشاشة "AMOLED E5" ضخمة بحجم 6.78 بوصة، والتى تدعم تقنية "LTPO"، مما يعنى بشكل أساسى أنه يمكن للجهاز ضبط معدل التحديث تلقائيًا بين 1 هرتز إلى 120 هرتز.

الهاتف يعمل بدقة "Quad HD +"، كما يوجد به مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية فى الشاشة للمصادقة البيومترية.

يستمد هاتف "Vivo X80 Pro" الطاقة من مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، كما تقدم الشركة أيضًا متغير "MediaTek Dimensity 9000" من نفس الهاتف.

الجهاز إنه مدعوم بسعة تصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى LPDDR5 وما يصل إلى 512 جيجابايت من ذاكرة تخزين UFS 3.1، كما يعمل على أحدث نظام تشغيل وهو "أندرويد 12"، ويحتوى أيضًا على بطارية تبلغ 4700 مللى أمبير فى الساعة، والتى تدعم الشحن السلكى 80 وات والشحن اللاسلكى 50 وات.

وفيما يخص البصريات، فإن الكاميرا الأمامية لـ "Vivo X80 Pro" دقتها 44 ميجابكسل، وفى الخلف، توجد كاميرا أولية من Samsung GNV بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة للغاية بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوجرافى بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصرى 2x، وكاميرا تليفوتوجرافى بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصرى 5x.

وتأتى سلسلة Vivo X80 مع دعم لبطاقتى "SIM" و"WiFi 6" و"بلوتوث 5.2 و"GPS" و"NFC" والمحرك الخطى "X-axis" ومكبرات صوت استريو مزدوجة.

مواصفات Vivo X80

الجهاز مزود بشاشة "AMOLED E5" مقاس 6.78 بوصة تعمل بدقة Full HD +، ويدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

يتميز Vivo X80 بماسح ضوئى لبصمات الأصابع فى الشاشة. ويحتوى على شرائح "MediaTek Dimensity 9000" تحت الغطاء، كما سيجد المستخدم بطارية تبلغ 4500 مللى أمبير فى الساعة، وتقوم شركة فيفو الصينية، بتجميع شاحن سريع بقوة 80 وات فى العلبة.

للتصوير الفوتوجرافى، هناك إعداد ثلاثى للكاميرا الخلفية، بما فى ذلك الكاميرا الأساسية 50 ميجابكسل "Sony IMX886". يقترن بكاميرا بزاوية واسعة للغاية بدقة 12 ميجابكسل ومستشعر تليفوتوجرافى بدقة 12 ميجابكسل، وتوجد توجد كاميرا أمامية لالتقاط صور سيلفى، بدقة 44 ميجابكسل.