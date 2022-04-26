عاجل ـ أول تعليق من إيلون ماسك بعد الاستحواذ على تويتر

جدة - نرمين السيد - وقال ماسك فى بيان بعد شرائه المنصة اليوم بقيمة 44 مليار دولار إن: "حرية التعبير هى حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هو ساحة المدينة الرقمية حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية".
وتابع قائلا: "أريد أيضًا أن أجعل تويتر أفضل من أى وقت مضى من خلال تحسين المنتج بميزات جديدة، وجعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة.. الكلام المجانى هو حجر الأساس لديمقراطية فاعلة".
أعلنت منصة تويتر اليوم الإثنين أنها قبلت عرض الملياردير الأمريكى إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركتى تسلا وسبيس إكس لشراء تويتر عملاق التدوينات المصغرة.
وتمت الصفقة مقابل 44 مليار دولار ، حسبما أعلنت الشركة فى بيان صحفى اليوم.
واشترى ماسك الشركة بسعر 54.20 دولار للسهم، وهو نفس السعر المذكور فى عرضه الأول فى 14 أبريل.
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