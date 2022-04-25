واقعة تثير الرعب فى أمريكا.. دب عملاق يتجول فى الشوارع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأعلنت شرطة ولاية نورث كارولينا أن هذا الأمر أصبح متكرر، حيث تلقوا 3 بلاغات خلال الأسابيع الماضية لدببة تتجول فى شوارع الولاية. وأظهر الفيديو تجول الدب العملاق فى الممرات كما تسلق الأشجار الموجودة بالحدائق وسط المدينة، وكان الدب يرتدى طوقًا للتبع، مما يبدو أنه هاربًا من إحدى المحميات وفقًا لما نشرته وكالة "يو بى أى" للأنباء.

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