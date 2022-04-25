عقب صفقة تويتر.. البورصة الأمريكية تمحو خسائرها وتتحول إلى الارتفاع

جدة - نرمين السيد - نجحت البورصة الأمريكية فى تحويل خسائرها الحادة التى منيت بها طوال الجلسة إلى مكاسب ملموسة عقب الإعلان عن موافقة "تويتر"، عملاق التدوينات المصغرة، على العرض المقدم من إيلون ماسك مؤسس شركة "تسلا" الأمريكية للسيارات الكهربائية لشراء المنصة مقابل 44 مليار دولار.





وارتفع مؤشر "داوجونز" الرئيسى فى التعاملات المتأخرة اليوم بمقدار 187 نقطة بما يعادل 0.55 فى المائة ليصل إلى مستوى 33998 نقطة، فيما زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا بمقدار 14.12 نقطة بنسبة 0.33 فى المائة مسجلا مستوى 4285.9 نقطة.

كما صعد مؤشر "ناسداك" التكنولوجى بمقدار 115.54 نقطة بنسبة 0.90 فى المائة ليصل إلى 12954.83 نقطة.

وكانت البورصة الأمريكية قد عانت طوال الجلسة من خسائر ملحوظة، حيث هبط مؤشرها الرئيسى "داوجونز" بأكثر من 400 نقطة، فى ظل تزايد المخاوف من الضغوط التضخمية التى يتعرض لها الاقتصاد الأمريكى واحتمالات رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية فى مايو المقبل، فضلا عن ترقب المتعاملين لتطورات العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وأعلنت مؤسسة "ماركت وتش" الإخبارية العالمية أن "تويتر" قررت اختيار "جولدن مان ساكس" و "جى بى مورجان" و"ألين آند كو" كمستشارين ماليين للصفقة.

وعقب الإعلان عن إتمام الصفقة مباشرة قفز سهم شركة "تويتر" بمقدار 3.02 فى المائة بما يعادل 6.16 فى المائة مسجلا مستوى 51.96 دولار، فى حين تراجع سهم شركة "تسلا" بنسبة 1.3 فى المائة وسط مخاوف المستثمرين من تشتيت انتباه الرئيس التنفيذى إيلون ماسك عن إدارة "تسلا".

كان الملياردير الأمريكى إيلون ماسك أعلن فى وقت سابق أنه جمع 46.5 مليار دولار فى إطار مساعيه لشراء حصة مسيطرة فى شركة "تويتر"، وفقًا لوثائق قدمها للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وتقدم ماسك بعرض رسمى لجميع المساهمين الحاليين فى "تويتر"، بمبلغ يتضمن قرضا بقيمة 25 مليار دولار وأكثر من 21 مليارا جمعها من مصادر أخرى.