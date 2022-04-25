الهند تحجب 16 قناة على يوتيوب وحساب فيسبوك لنشر الكراهية والأخبار الكاذبة

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الإعلام والإذاعة الهندية- فى بيان، أوردته قناة "إن دى تى فى" الهندية، اليوم الإثنين: إن 6 قنوات من بين التى تم حجبها تعمل لنشر معلومات مضللة تتعلق بالأمن القومى والعلاقات الخارجية والنظام العام الهندى.
وأضافت الوزارة أن المحتوى الذى نشرته بعض القنوات المحجوبة على موقع "يوتيوب" فى الهند أشارت إلى أعضاء من مجتمع معين على أنهم إرهابيون وأثارت الكراهية بين مختلف الطوائف الدينية.
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