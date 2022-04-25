جدة - نرمين السيد - وأكدت "رويترز"، أن اتفاق "ماسك" مع "تويتر" ينص على حصول المساهمين على 54,20 دولار للسهم. وأكدت "تويتر"، بحسب قناة "العربية"، أن الموقع أصبح شركة خاصة، وأن إيلون ماسك أصبح متحكما بشكل كامل فى الشركة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. إيلون ماسك يستحوذ على تويتر رسميًا ويحوله لشركة خاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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