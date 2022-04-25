جدة - نرمين السيد - قال إيلون ماسك، رجل الأعمال الكندى، والمدير التنفيذى لشركة تيسلا موتورز، إنه يأمل أن يظل حتى أسوأ منتقديه على تويتر إذا استولى على منصة التواصل الاجتماعى لأن هذا هو ما تعنيه حرية التعبير، وذلك وفقًا لما نشرته مجلة بلومبيرغ بيزنس ويك الإنجليزية.





يذكر أنه انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى، أنباء تشير إلى إتمام صفقة استحواذ إيلون ماسك على منصة تويتر، ومن المتوقع الإعلان الرسمى عن الصفقة خلال ساعات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل الإعلان الرسمى.. إيلون ماسك يأمل أن يظل أسوأ منتقديه على تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.