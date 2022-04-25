شم النسيم.. صلة وجدان المصريين

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جدة - نرمين السيد - واجتمع عليه جميع أطياف المجتمع المصرى باختلاف معتقداتهم، إذ يصادف عيد القيامة لدى المسيحيين، كما أن له علاقة قديمة بعيد الفصح اليهودى.
وارتبطت تسميته بالتقويم الزراعى المصرى، ويعد وثيق الصلة فى وجدان القدماء ببداية الخلق إذ اعتقدوا أن الكون انبثق من بيضة كبيرة لذا يتناولونه فيه.
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