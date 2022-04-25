فيضانات تضرب كوالالمبور (صور) 

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الماليزية، بأنه وفقا للصور التى نشرها مجلس بلدية كوالالمبور، فإن الفيضانات تسببت فى تعثر عشرات السيارات على الطريق وغرق بعضها عندما غمرت المياه منطقة موقف السيارات، كما علقت عدة سيارات فى أماكن مختلفة حول العاصمة وضواحيها بسبب غرق الطريق وتسببت فى ازدحامات مرورية.
وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء والإنقاذ فى كوالالمبور، أن جهته تلقت العشرات من مكالمات الطوارئ للإبلاغ عن حدوث فيضانات مفاجئة فى العاصمة والمدن حولها.
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