عودة 4 سياح للأرض بعد نجاح أول رحلة خاصة للفضاء

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية، أن الرحلة إلى الأرض كانت قد تأجلت عدة مرات بسبب الطقس وأن المركبة التى تقل سياح الفضاء الأربعة، انفصلت عن محطة الفضاء الدولية، مضيفة أن طاقم البعثة التى أطلق عليها "إيه إكس 1" شرعوا فى رحلتهم إلى الأرض.

ومن المقرر أن تصل الكبسولة إلى سطح المحيط الأطلسى قبالة ساحل ولاية فلوريدا، فى وقت لاحق اليوم الإثنين.

وكانت بعثة "ايه أكس-1" قد انطلقت من "كيب كانافيرال" بولاية فلوريدا فى كبسولة الفضاء "كرو دراجون" فى الثامن من أبريل الجارى، وتعتبر المهمة جهدا مشتركا بين كل من شركة "أكسيوم" ووكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وشركة "تسلا" المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

يذكر أن الفريق المكون من 4 أشخاص أجرى تجارب علمية على متن محطة الفضاء الدولية.