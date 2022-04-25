بيان من «البحوث الفلكية» بشأن شم النسيم

جدة - نرمين السيد - واضافت البحوث الفلكية أن موعده هذه السنة هو يوم الاثنين 25 إبريل 2022م بينما يحين السنة القادمة يوم الاثنين 17 إبريل 2023م.
وأفاد "القومى للبحوث الفلكية" أنه نظرا لارتباط تحديد هذا اليوم بدورتى الشمس والقمر اللتين تتباينان فيما بينهما ومع دورة أيام الأسبوع فإنه لن يأتى شم النسيم فى هذه الدورة الشمسية القمرية سوى مرتين فقط فى رمضان.
ويكون موعده عام 2024م يوم الاثنين 6 مايو، بينما لو كانت دورته منتظمة فقط مع الشمس لشهدنا قدومه لسنة ثالثة فى رمضان لكنها تقضى بأن يتحرك فقط بين يومى 5 إبريل و6 مايو من التقويم الميلادى الجريجورى.
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