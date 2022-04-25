وفاة أكبر معمرة فى العالم عن 119 عاما (صور) 

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى" الإخبارية الفرنسية اليوم الاثنين، أن "تاناكا" عاشت فى منشأة للمسنين فى مدينة "فوكوكا"، لكن وفقا لمحافظة فوكوكا، وتوفيت فى مستشفى بالمدينة. يذكر أن كانى تاناكا، دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية كأكبر معمرة فى العالم. ولدت "تاناكا" فى 2 يناير عام 1903 فى قرية "كازوكى" فى محافظة "فوكوكا" باليابان، فى جزيرة "كيوشو" الجنوبية، وتزوجت هيديو تاناكا عام 1922، وأنجبت أربعة أطفال وتبنت الخامس.

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