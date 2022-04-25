«واتس آب» تطرح ميزة منعًا للإحراج

جدة - نرمين السيد - يعد تطبيق واتساب أحد أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعى، فهو نظام مراسلة أساسى يستخدمه ملايين الأشخاص حول العالم للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة وزملاء العمل بطريقة سهلة وسريعة.





وأكدت صحيفة البيان الإماراتية، أن هناك مواقف محرجة قد تتعرض لها من خلال عدم رغبتك فى الرد على الرسائل التى تتلاقاها، وبالتالى يمكنك تنشيط خاصية تمنع بعض الأشخاص فى جهات الاتصال الخاصة بهم من رؤية حالة "آخر ظهور" عبر الذهاب إلى الإعدادات، ثم الحساب ثم الخصوصية ثم آخر ظهور ثم جهات الاتصال الخاصة باستثناء "الأشخاص المعنيين".

ويذكر أن الإصدار التجريبى لهذه الخاصية الجديدة أصبح متاحاً لمستخدمى هواتف "أندرويد" منذ بضعة أسابيع، وهو متاح الآن لمستخدمى هواتف "آيفون" أيضاً.

وإذا نجح الاختبار، فمن المتوقع طرح الخاصية الجديدة على مستوى العالم قريباً.

ويشار إلى أنه ومن خلال خاصية "آخر ظهور" على تطبيق "واتساب"، تستطيع جهات اتصال محددة، التعرف على آخر مرة كان فيها المستخدم نشطاً على التطبيق.

وحتى الآن، تسمح خدمة تبادل الرسائل والمكالمات، للمستخدمين بمشاركة هذه المعلومة مع مجموعات محددة، وذلك عبر السماح "للجميع" برؤيتها أو يقتصر ذلك على "جهات الاتصال فقط" أو "لا أحد".