كيف ترى «تويتر» عرض إيلون ماسك؟

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "سى إن بى سى" أن ماسك قدم عرضا لشراء تويتر بقيمة 46.5 مليار دولار، ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع على الأمر أن مجلس الإدارة يبحث عن عروض أخرى لاسيما بعد إعلان المنصة أحدث نتائجها المالية يوم الخميس المقبل.
وفى وقت سابق، أعلن الملياردير الأمريكى إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، أنه جمع 46.5 مليار دولار فى إطار مساعيه لشراء حصة مسيطرة فى شركة "تويتر"، وفقا لوثائق قدمها للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وتقدم ماسك بعرض رسمى لجميع المساهمين الحاليين فى "تويتر"، بهذا المبلغ النقدى، الذى يتضمن قرضا بقيمة 25 مليار دولار وأكثر من 21 مليارا جمعها من مصادر أخرى.
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