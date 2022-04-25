أول تعليق من آبل على خطط السماح لمستخدمى آيفون بتجاوز آب ستور

جدة - نرمين السيد - كشف تيم كوك، رئيس شركة الإلكترونيات الأمريكية "آبل" عن خطط الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبى لإجبار الشركة على السماح لمستخدمى الهاتف الذكى آيفون باستخدام متاجر إلكترونية أخرى للحصول على التطبيقات والبرامج غير متجر آب ستور.





جاء ذلك، خلال مشاركته فى مؤتمر لـ الرابطة الدولية لخبراء حماية الخصوصية "آى. إيه.بى.بى" بواشنطن. وقال تقرير لـ جريدة البيان الإماراتية، إنه فى حين تمنع شركة آبل مستخدمى هواتف آيفون من استخدام أى متاجر أخرى غير آب ستور، فإن منافستها شركة جوجل تسمح لمستخدمى الهواتف الذكية التى تعمل بنظام "أندرويد" باستخدام أى متاجر إلى جانب متجرها الإلكترونى "بلاى ستور". وأضاف تيم كوك أن إجبار شركة آبل على منح مستخدمى آيفون قدرا أكبر من الحرية عند تنزيل التطبيقات سيؤدى إلى زيادة فرص القراصنة فى اختراق الأجهزة الرقمية بتدمير نظم الأمان فى نظام التشغيل.

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