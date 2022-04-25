معهد الفلك: شم النسيم المقبل فى رمضان أيضا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ياسر عبدالهادى، الأستاذ بمعمل بحوث الشمس، بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن يوم شم النسيم ـ الذى يحين موعده هذه السنة اليوم ـ يأتى هذه السنة والسنة المقبلة فى رمضان.





وبين فى منشور للمعهد عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، أن موعد شم النسيم هذه السنة هو اليوم الإثنين 25 أبريل 2022م بينما يحين السنة المقبلة يوم الإثنين 17 أبريل 2023م. وتابع: نظرًا لارتباط تحديد هذا اليوم بكل من دورتى الشمس والقمر اللتين تتباينان فيما بينهما ومع دورة أيام الأسبوع فإنه لن يأتى شم النسيم فى هذه الدورة الشمسية القمرية سوى مرتين فقط فى رمضان ويكون موعده عام 2024م يوم الإثنين 6 مايو، بينما لو كانت دورته منتظمة فقط مع الشمس لشهدنا قدومه لسنة ثالثة فى رمضان، لكنها تقضى بأن يتحرك فقط بين يومى 5 أبريل و6 مايو من التقويم الميلادى الجريجورى.

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