لماذا ظهر الرجل العنكبوت فى نيجيريا؟ (صور)

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات له، قال جوناثان أولاكونلى، إنه ليس سعيدا برؤية النفايات فى كل مكان، حيث أصبحت جزءا من الحياة فى نيجيريا، مضيفا: "بدأت التمرن على تنظيف البيئة منذ 2004م، وأكره البيئة القذرة، ودائماً ما أنظف منطقتى، وذات يوم وسعت ما أفعله فى منزلى إلى الشوارع المحيطة".

وأشار إلى أن سبب ارتدائه زى الرجل العنكبوت، يرجع إلى لفت انتباه الناس، مستطردا: "عندما ألبس ملابسى العادية، وأطلب من الناس الانضمام لى يرفض أغلبهم أن يكونوا جزءاً من هذه التجربة، لذلك خططت لارتداء زى الرجل العنكبوت حتى يحبوا ما يفعلون".